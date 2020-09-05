لجأت بعض شركات الطيران في العديد من دول العالم إلى طرق مختلفة لتعويض خسائرها مع استمرار إغلاق الحدود بسبب “كورونا”، من بينها توصيل الطعام وبيع البيجامات والأثاث واللوز والفول السوداني.
واتجهت شركة الخطوط الجوية الأسترالية “كانتاس” إلى بيع البيجامات واللوز على المسافرين على متن رحلاتها، حيث حظيت بإقبال كبير، وتم بيع 10 آلاف بيجامة، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
وأضافت أن شركة طيران “إير نورث” الكندية التي تأسست قبل 43 عاماً أصبحت تعمل في توصيل الوجبات إلى المنازل، حيث يمكن للعملاء طلب ما يصل إلى 20 من الوجبات المطبوخة مسبقًا والمجمدة في وقت واحد، ليتم توصيلها من قبل السائق في يوم العمل التالي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن خسائر قطاع الطيران العالمي قد تصل إلى 84 مليار دولار في عام 2020.
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— Qantas (@Qantas) August 14, 2020