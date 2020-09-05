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أخبار محلية > “إيجار” توضح.. متى يفقد العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي؟
05/09/2020   10:26 م

“إيجار” توضح.. متى يفقد العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي؟

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كشفت مبادرة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان حالات فقد العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي.

وأوضحت أن إضافة بنود جديدة على العقد السكني الموثق على شبكة “إيجار” تفقده صفته التنفيذية.

“إيجار” توضح.. متى يفقد العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي؟

أخبار محلية
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