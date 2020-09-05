“إيجار” توضح.. متى يفقد العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي؟

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كشفت مبادرة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان حالات فقد العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي.
وأوضحت أن إضافة بنود جديدة على العقد السكني الموثق على شبكة “إيجار” تفقده صفته التنفيذية.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج