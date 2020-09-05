أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان اكتمال حجز أكثر من 75% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى في مشروع “ضاحية الملك عبدالله” في مدينة جيزان، داعياً الأسر الراغبة في الاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم منها.
وأوضحت أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بمحاذاة طريق الملك عبدالعزيز شمال مدينة جيزان وعلى بعد 15 كلم من جامعة جازان، و23 كلم عن مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما يتميز بقربه من كافة المرافق؛ إذ يقع داخل النطاق العمراني وبمسافة لا تتجاوز 16 كلم عن المعهد الصناعي الثانوي وكلية طب الأسنان بجامعة جازان.
وأوضح عضو مجلس إدارة شركة صرح التقنية – المطور الرئيس للمشروع – المهندس صلاح الغامدي أن تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع والبالغ عددها 1236 فيلا سيتم خلال شهر يونيو من العام 2021، كما يجري العمل على فتح المراحل الأخرى من المشروع لتمكين مستفيدي الدعم السكني من أهالي منطقة جازان من حجز وحداتهم السكنية ضمن المشروع.
وأضاف أن المشروع يشهد حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب إنجاز متقدمة ضمن مشروعين تحت الإنشاء يُنفذان في منطقة جازان ويوفران نحو 5 آلاف وحدة متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة.
وفق “أخبار 24”.