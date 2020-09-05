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أخبار المناطق > شاهد.. أمير الحدود الشمالية يختبر طالباً بكلية الطب في فحص الصدر أثناء زيارته للجامعة
05/09/2020   10:32 م

شاهد.. أمير الحدود الشمالية يختبر طالباً بكلية الطب في فحص الصدر أثناء زيارته للجامعة

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وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عدة أسئلة لأحد طلاب كلية الطب بجامعة الحدود الشمالية يختبره بها في طريقة فحص الصدر على مجسم بشري.

وسأل أمير الشمالية الطالب عن كيفية فحص الصدر وعما إذا كان ذلك بنبضات القلب، وطلب منه توضيح ما يقوم به مع المريض على المجسم البشري، فقال الطالب إنه يبدأ بتعقيم اليدين ثم فحص الصدر، ووضع يده على يسار الصدر جهة القلب.

وكان أمير المنطقة قد التقى بعدد من طلاب كلية الطب وسألهم عن سنواتهم الدراسية، متمنيا لهم التوفيق والتفوق، وأن يبدأوا – هم وطلاب الكليات الأخرى – عامهم الدراسي الجديد بحماس وعطاء وجدية، وروح معنوية عالية، وأن هذا ما وجده فيهم.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير الحدود الشمالية يختبر طالباً بكلية الطب في فحص الصدر أثناء زيارته للجامعة

أخبار المناطق
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