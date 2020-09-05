آل الشيخ: استمرار التعليم في ظل كورونا يمثل تحدياً عالمياً كبيراً

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن استمرار العملية التعليمية في ظل استمرار فيروس كورونا “كوفيد 19” يمثل تحدياً عالمياً كبيراً.
وأوضح، خلال ترؤسه الاجتماع الافتراضي لوزراء التعليم في دول مجموعة العشرين اليوم (السبت)، أن مجموعة عمل التعليم لعام 2020 برئاسة المملكة تؤكد على ضرورة استمرارية التعليم في أوقات الأزمات.
وكشف عن تركيز مجموعة عمل التعليم على التعليم المبكر للأطفال كأساس لتطوير الكفاءة العالمية ومهارات القرن 21، إضافة إلى العالمية في التعليم كعملية مرنة لدمج المعرفة والمهارات والاتجاهات العالمية والمتعددة الثقافات في منظومة التعليم على جميع المستويات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ضرورة مشاركة ممثلي الدول الأعضاء تجاربهم في تخفيف الآثار غير المسبوقة بجائحة كورونا مع التركيز على أفضل الممارسات والدروس المستفادة.