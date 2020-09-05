نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > آل الشيخ: استمرار التعليم في ظل كورونا يمثل تحدياً عالمياً كبيراً
05/09/2020   10:32 م

آل الشيخ: استمرار التعليم في ظل كورونا يمثل تحدياً عالمياً كبيراً

+ = -
794

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن استمرار العملية التعليمية في ظل استمرار فيروس كورونا “كوفيد 19” يمثل تحدياً عالمياً كبيراً.

وأوضح، خلال ترؤسه الاجتماع الافتراضي لوزراء التعليم في دول مجموعة العشرين اليوم (السبت)، أن مجموعة عمل التعليم لعام 2020 برئاسة المملكة تؤكد على ضرورة استمرارية التعليم في أوقات الأزمات.

وكشف عن تركيز مجموعة عمل التعليم على التعليم المبكر للأطفال كأساس لتطوير الكفاءة العالمية ومهارات القرن 21، إضافة إلى العالمية في التعليم كعملية مرنة لدمج المعرفة والمهارات والاتجاهات العالمية والمتعددة الثقافات في منظومة التعليم على جميع المستويات. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى ضرورة مشاركة ممثلي الدول الأعضاء تجاربهم في تخفيف الآثار غير المسبوقة بجائحة كورونا مع التركيز على أفضل الممارسات والدروس المستفادة.

آل الشيخ: استمرار التعليم في ظل كورونا يمثل تحدياً عالمياً كبيراً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110367.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.