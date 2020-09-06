أوضحت أمانة منطقة الباحة، سبب الحريق الذي نشب أمس (السبت) في مرمى نفايات بجرف سحيق، مشيرةً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده تماماً دون وقوع أضرار.
وقالت الأمانة، إن سبب الحريق العرضي وتصاعد الدخان في مرمى النفايات هو تفاعلات كيميائية (غازية)، وانتشر في المحيط المجاور للموقع بسبب شدة الرياح.
ونوهت إلى أن مرمى النفايات مؤمن تماماً ولا توجد به أي عمالة مخالفة أو أنشطة لحرق النفايات، موضحةً أن الموقع المشار إليه هو مؤقت لحين الانتهاء من مشروع المردم الصحي الهندسي في وراخ والذي أنجز منه نحو 40%.
وفق “أخبار 24”.