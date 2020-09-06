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أخبار المناطق > مُعلم جازان الذي يُدرب الطلاب على “مدرستي” بالمناطق الجبلية يروي القصة
06/09/2020   12:54 م

مُعلم جازان الذي يُدرب الطلاب على “مدرستي” بالمناطق الجبلية يروي القصة

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وى المُعلم صاحب مبادرة الذهاب للطلاب في منازلهم بالمناطق الجبلية في جازان لتدريبهم على منصة “مدرستي” قصة تلك المبادرة، والسبب في إقدامه عليها.  

وقال المُعلم بمدرسة جبل المعادي الابتدائية في هروب محمد دغريري، إن الفكرة جاءت بعد رصد ملاحظة حول ضعف دخول الطلاب للمنصة في الأيام الأولى للدراسة. 

وأضاف وفقاً لـ”عكاظ”، أن بحث تلك الظاهرة ومناقشتها أظهر وقوف بعض الأسباب وراء هذا الأمر، مبيناً أن المدرسة بادرت بشراء أجهزة للطلاب غير القادرين. 

ولفت إلى أن المُعلمين المُشاركين في المبادرة يستخدمون سيارة دفع رباعي للوصول لمناطق جبلية تبعد عن المدرسة نحو 25 كيلومتراً؛ لتدريب الطلاب على الدخول للمنصة. 

مُعلم جازان الذي يُدرب الطلاب على "مدرستي" بالمناطق الجبلية

مُعلم جازان الذي يُدرب الطلاب على "مدرستي" بالمناطق الجبلية

مُعلم جازان الذي يُدرب الطلاب على "مدرستي" بالمناطق الجبلية

مُعلم جازان الذي يُدرب الطلاب على "مدرستي" بالمناطق الجبلية

وفق “أخبار 24”.

مُعلم جازان الذي يُدرب الطلاب على “مدرستي” بالمناطق الجبلية يروي القصة

أخبار المناطق
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