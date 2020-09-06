“إمارة القصيم”: إزالة نحو 52 مليون م2 من التعديات على أراضٍ حكومية

أزالت إمارة منطقة القصيم تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، بلغت جملتها أكثر من 51.8 مليون متر مربع.
وقال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان إن لجان التعديات بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها أزالت تلك التعديات خلال الفترة الماضية، وأعادت الأراضي إلى أملاك الدولة
وأوضح أن التعديات داخل النطاق العمراني كانت بمساحات شاسعة وهي عبارة عن غرف وأسوار وعشوائيات، فيما تمثلت التعديات على الأراضي خارج النطاق العمراني في حواجز ترابية “عقوم” ومزروعات وأشجار وآبار ارتوازية وأجهزة محورية، وخزانات مياه، وإحداثات متنوعة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل شدد على عدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية، وتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقهم، لافتاً إلى أن اللجان ستواصل عملها لإزالة أي تعديات يتم رصدها.