توفر 34 ألف فرصة عمل.. “مركز التنمية الصناعية” يكشف عن مشاريع بتكلفة 74 مليار ريال

قال المركز الوطني للتنمية الصناعية، إنه يعمل حالياً على تنفيذ مشاريع استثمارية بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار ريال، ينتظر أن توفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس نزار الحريري أنه تم حتى الآن إنجاز أكثر من 60 مشروعا صناعياً، 33% منها قائم أو قيد التنفيذ؛ برأسمال استثماري بلغ نحو 20 مليار ريال، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إنها وفرت نحو 7 آلاف وظيفة مباشرة.
وأشار إلى عقد شراكات مع أكثر من 20 شركة محلية وعالمية بهدف تطوير فرص الاستثمار الصناعي وتمكين وتوطين الصناعات المهمة في المملكة.
وأبان أن المشاريع التي يعمل عليها المركز تشمل العديد من الصناعات من بينها المنتجات المعدنية، والتصنيع الغذائي، ومعدات ومستلزمات الوقاية الطبية، إلى جانب صناعة الأدوية البيولوجية واللقاحات، وصناعات تحويلية جديدة ذات قيمة مضافة.
ولفت الحريري إلى أنه سيتم التركيز على تطوير الصناعات الواعدة والمتقدمة، مثل صناعة السيارات والطائرات والسفن، والمعدات والأجهزة الكهربائية، مع ربطها بالذكاء الاصطناعي لتوفير المدخلات الرئيسة محليا ودوليا للخروج بمنتجات قادرة على المنافسة عالميا.
وكان مجلس الوزراء وافق الثلاثاء قبل الماضي على تحويل “البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية” إلى مركز باسم “المركز الوطني للتنمية الصناعية”.