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أخبار محلية > “الزكاة والدخل”: 10 سبتمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن أغسطس ومايو
06/09/2020   12:57 م

“الزكاة والدخل”: 10 سبتمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن أغسطس ومايو

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين المستفيدين من مبادرة تأجيل تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع؛ لتقديم إقراراتهم عن شهري مايو وأغسطس الماضيين، في موعدٍ أقصاه 10 سبتمبر الجاري.

وقالت الهيئة إن على المكلفين المسارعة إلى تقديم الإقرارات الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، لتجنب فرض غرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوما تأخرا عن تاريخ الاستحقاق.

وأبانت أنها على استعداد لتقديم جميع المعلومات عن ضريبة الاستقطاع للمكلفين من خلال التواصل معها عبر وسائلها المتاحة. وفق “أخبار 24”.

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وتُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة.

“الزكاة والدخل”: 10 سبتمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن أغسطس ومايو

أخبار محلية
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