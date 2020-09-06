تصريحات مثيرة بين “الهريفي” و”جستنيه” بسبب لقطة من مباراة النصر والاتحاد

اشتعلت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الإعلامي الرياضي، عدنان جستنية، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، وذلك بسبب لقطة خلال مباراة الاتحاد والنصر التي أُقيمت بينهما أمس.
البداية جاءت عندما نشر “جستنيه” لقطة ظهر فيها المشرف العام على الكرة بالنصر، عبدالرحمن الحلافي، مع حكم مباراة الاتحاد أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الـ29 من دوري المحترفين.
وعلق “جستنيه” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن هذه اللقطة، قائلًا: “لا تعليق، اترك التعليق لمن يهمهم الامر بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولرئيس لجنة الحكام”
وحرص “الهريفي” على الرد على “جستنيه”: “من غلاك اقول الله يسامحك ياعدنان.!؟ من أجل ثلاثة أو أربعة أشخاص تغير مبادئك وحياديتك وصداقك”.
وتابع الهريفي: “اعذرني أخوي الكبير ليست الأولى ولا الثانية ولا الثالثة هذه المرحلة اسميها مرحلة العناد وراح تذهب بك لاشياء لن تفيدك عود للماضي يمكن تصادف عدنان الصادق النقي الواقعي المحايد”. وفق “أخبار 24”.
ورد “جستنيه” على تغريدة “الهريفي” موضحًا: “غلاوتي عندك اعلم عن مسبباتها والتي لم تكن خلف مصالح شخصية أنما بدأت منذ كنت لاعباً في نادي النصر مدافعاً عنك من منطلق كلمة حق”.
وأضاف”جستنيه”: “كان هناك في ذلك الزمن من يرفضها وينظر انني تخليت عن مبادئي، وأنت منذ زمن وإلى يومنا هذا تتعرض لنفس الاتهام إلا أنك محافظ على مبادئك ولم تتأثر”.
وذكر جستنيه: “بأقوال الآخرين وما يشاع عنك من أكاذيب مغرضة وملفقة، وأحمد الله إني ثقتي فيك لم تتزعزع كنت ومازالت عند حسن ظني فيك، شامخاً واثقاً من نفسك شجاعاً من أن تقول رأي لا يملى”عليك”.
واختتم جستنيه رده على نجم النصر السابق:” هكذا عرفتك حتى وأن تم غسل دماغك بكلام فاضي لا يمت للحقيقية بصلة إلا إنني التمس لك العذر فـ الدوي يغلب السحر”.
@Fahadalhurifi
غلاوتي عندك اعلم عن مسبباتها والتي لم تكن خلف مصالح شخصية انما بدأت منذ كنت لاعباً في نادي النصر مدافعاً عنك من منطلق”كلمة حق”كان هناك في ذلك الزمن من يرفضها وينظر انني تخليت عن مبادئي
وانت منذ زمن والى يومنا هذا تتعرض لنفس الاتهام الا انك محافظ ع مبادئك ولم تتأثر
— عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) September 5, 2020