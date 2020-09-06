عرض تركي لخطف محترف الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا، تلقى عرضًا جديدًا من الدوري التركي لضمه خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة “spor arena” إن نادي بشكتاش التركي قد يفجر قنبلة في الميركاتو الصيفي، ويخطف اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، الذي فسخ تعاقده مع الفريق.
وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن دي سوزا غادر جدة، وسافر إلى البرازيل لاختيار وجهته الجديدة، وذلك بعد أن تقدم بطلب فسخ عقده مع الأهلي على خلفية أزمة بين الطرفين بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية. وفق “أخبار 24”.