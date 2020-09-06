الأهلي يرضخ لطلبات “ميلويفيتش” من أجل استمراره مع الفريق

كشفت مصادر صحفية، موقف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، من الرحيل عن صفوف الفريق، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، إن إدارة النادي الأهلي، وبحضور المشرف على الفريق طارق كيال، وعدت المدرب فلادان، بتلبية كافة مطالبه التي عرضها في الاجتماع مع الإدارة، وبذلك يكون المدرب مستمراً مع الفريق.
وعقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، وبحضور نائبه ياسر محروس، والمشرف العام على كرة القدم طارق كيال، اجتماعًا بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الصربي فلادان ميلويفيتش.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الرائد في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة لاستكمال مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل.