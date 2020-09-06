لتجنب الهبوط.. التعاون يستعير مدرب الجبلين “جوفيا” لمواجهة الفيحاء

أعلنت إدارة نادي التعاون، أنها اتفقت مع إدارة نادي الجبلين، على استعارة المدرب البرتغالي فيليب جوفيا، لقيادة الفريق في مباراته المقبلة أمام الفيحاء.
وعبر نادي التعاون في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن شكره وتقديره لنادي الجبلين على الموافقة على إعارة المدرب، واصفاً تعامل إدارة الجبلين بـ”المثالي وغير المستغرب”.
ويواجه التعاون الأربعاء المقبل الفيحاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في مباراة مصيرية، حيث سيهبط الخاسر في المباراة إلى دوري الدرجة الأولى. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة التعاون قد أعلنت الأحد الماضي إقالة مدرب الفريق البرتغالي فيتور كامبيلوس بعد خسارة الفريق أمام ضيفه الاتفاق في الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.