الهلال يفاوض “الشهراني”.. والأخير يفضل هذه المدة للتجديد!

كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، في مفاوضات مع وكيل أعمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم ياسر الشهراني، من أجل تجديد عقده.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ”الرياضية” أن الإدارة الهلالية عقدت اجتماعًا مع وكيل اللاعب غرم العمري، والدخول في مفاوضات معه لتجديد عقد الشهراني.
وبينت أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الطرفين، إذ يفضل الشهراني تجديد عقده مع فريقه لمدة ثلاثة مواسم على الأقل.
ويدخل الشهراني الفترة الحرة بعد أربعة أشهر، في يناير المقبل، وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي.