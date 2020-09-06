اجتماع هام في الأهلي لحسم التعاقدات الجديدة

عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، وبحضور نائبه ياسر محروس، والمشرف العام على كرة القدم طارق كيال، اجتماعًا بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الصربي فلادان ميلويفيتش.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الاجتماع جاء للحديث عن مواجهة الرائد، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة لحسم المقعد الآسيوي، ومواجهات الفريق في دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا.
كما تم مناقشة الأسماء المرشحة للتعاقد معها للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، لدعم صفوفه خلال الفترة الهامة المقبلة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفق “أخبار 24”.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الصعوبات التي واجهت الفريق الكروي الأول، الذي فقد عددًا من العناصر والتي كان لها تأثير كبير جدا، وأسبابها مختلفة منها لظروف الموسم، أو تراكمات سابقة للعلاقة مع بعض اللاعبين، وهو ما سيتم تصحيحه بتعاقدات قادمة تدعم مسيرة الكيان الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.
اجتماع أهلاوي لترتيب التعاقدات الجديدة#الأهلي pic.twitter.com/70C2Yh4MqJ
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 5, 2020