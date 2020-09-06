أمرابط خارج تشكيلة النصر لـ”لآسيوية”

ذكرت مصادر أن الفحوصات الطبية المبدئية التي أجريت لمحترف النصر نورالدين أمرابط، كشفت عن وجود تمزق في عضلة الفخذ الأمامية.
وأشارت المصادر إلى أنه بهذه النتيجة فإن أمرابط سيكون خارج تشكيلات الفريق لمدة شهر تقريباً، ما يعني أنه لن يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يتسلم مدرب النصر؛ البرتغالي روي فيتوريا، اليوم من طبيب النادي تقارير عن الوضع الصحي لكل من نور الدين أمرابط، وعبد الرزاق حمد الله، وعبد الله مادو؛ بعد الإصابات التي تعرضوا لها خلال مباراة الفريق مع الاتحاد الأخيرة. وفق “أخبار 24”.