تشكيل لجنة لبحث مهنة التمريض وإحلال الكوادر الوطنية بها خلال 10 سنوات

ذكرت مصادر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرر تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات ما بين وزارات وجامعات وجهات أهلية، لبحث برنامج “ولي العهد للتمريض”، لمعرفة الاحتياج المتوقع للقوى العاملة في المجال للسنوات العشر القادمة، وإحلال الكوادر الوطنية به.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستقوم بدراسة التكاليف المطلوبة، وخطة التغطية المستقبلية وفق مخرجات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.
وحدد القرار مهام اللجنة في بحث الاحتياج المتوقع للقوى العاملة الصحية وخفض معدل الاستعانة بالقوى العاملة الأجنبية في المجال ذاته، إضافة لوضع معايير الابتعاث الداخلي في تخصص التمريض للجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية وفق الاحتياج، مع مراعاة متطلبات المناطق لهذا التخصص في القطاعين العام والخاص. وفق “أخبار 24”.
وتضمن القرار إعطاء اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها على أن تنهي أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ القرار، وترفع بنتائج أعمالها، على أن يتولى نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار دراسة ما انتهت إليه اللجنة ويرفع لوزير التعليم محضر اللجنة متضمناً المرئيات كافة.