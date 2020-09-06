تعرضت فتاة في جنوب الرياض للدغات في الرقبة والكتف من عقرب أصفر صغير، اتضح أنه كان ضمن محتويات طرد قادم من الولايات المتحدة الأمريكية.
وروى الكاتب الصحفي محمد الأحيدب تفاصيل الواقعة، مبيناً أن الفتاة كانت نائمة في غرفتها عندما استيقظت وهي تصرخ من الألم من لدغات العقرب الذي كان مختبئًا داخل كرتون طلبية أجهزة حاسوب وصلتها من أمريكا عبر الهفوف، مبيناً أن حالة الفتاة الآن مستقرة.
ودعا الأحيدب لتوخي الحذر أثناء التعامل مع الطرود المرسلة، لا سيما تلك التي بها فتحات قد تسمح بتسلل العقارب والثعابين إلى الداخل أثناء تواجد الطرود في الميناء أو مناطق التصدير، خاصة مع الإقبال المتزايد على طلب توصيل البضائع سواء من الداخل أو الخارج.
ونصح بعدم فتح الطرود داخل الغرفة، وتركها في الشمس لمدة ساعة قبل فتحها، ما عدا طرود الأغذية، والحرص على فتحها بحذر تحت الضوء، ومن ثم التخلص الفوري من مخلفات الطرد.
وفق “أخبار 24”.