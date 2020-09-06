نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجزائية” تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين وسجن 6 آخرين في قضية “الحرازات” بجدة
06/09/2020   8:48 م

“الجزائية” تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين وسجن 6 آخرين في قضية “الحرازات” بجدة

+ = -
742

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم الأحد أحكاما ابتدائية بحق 9 متهمين بقضايا الإرهاب في خلية “استراحة الحرازات” في جدة.

وقضت المحكمة بالقصاص من 3 إرهابيين، وسجن 6 آخرين من 5 أعوام إلى 25 عاما.

وأدانت المحكمة المتهمين بتشكيل خلية إرهابية وانضمامها لتنظيم داعشْ، بالإضافة إلى تمويل الإرهـاب والتكفير وحيازة المتفجرات والأحزمة الناسفة. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن خلية الحرازات في جدة، ارتبطت بالعمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف بتاريخ 29/ 9/ 1437هـ، كما ثبت تورطهم في العمل الإرهابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمحافظة جدة بتاريخ 28/ 9/ 1437هـ.

“الجزائية” تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين وسجن 6 آخرين في قضية “الحرازات” بجدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110445.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.