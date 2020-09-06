“الجزائية” تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين وسجن 6 آخرين في قضية “الحرازات” بجدة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم الأحد أحكاما ابتدائية بحق 9 متهمين بقضايا الإرهاب في خلية “استراحة الحرازات” في جدة.
وقضت المحكمة بالقصاص من 3 إرهابيين، وسجن 6 آخرين من 5 أعوام إلى 25 عاما.
وأدانت المحكمة المتهمين بتشكيل خلية إرهابية وانضمامها لتنظيم داعشْ، بالإضافة إلى تمويل الإرهـاب والتكفير وحيازة المتفجرات والأحزمة الناسفة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن خلية الحرازات في جدة، ارتبطت بالعمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف بتاريخ 29/ 9/ 1437هـ، كما ثبت تورطهم في العمل الإرهابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمحافظة جدة بتاريخ 28/ 9/ 1437هـ.