تدريب ينتهي بالتوظيف.. إطلاق برنامج لتأهيل 500 مستفيد على وظيفة “فني ترميز طبي”

أعلن المجلس الصحي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالشراكة مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، إطلاق برنامج تأهيل وتدريب فنيي ترميز طبي المنتهي بالتوظيف.
ويستهدف البرنامج الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، أحياء)، وكذلك المؤهلين من (الأطباء غير الممارسين، والتمريض، والأشعة)، وذلك للعمل بالقطاع الصحي الخاص في مجال وظيفي جديد عالي المستوى.
وشدد الأمين العام للمجلس الصحي الدكتور نهار العازمي، على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية في مجال الترميز الطبي، العاملة لدى المنشآت الصحية، في مسعى للمجلس لتحقيق مبادرة توطين المهن الصحية وتأهيل وتدريب مُرمّزين طبيين على مستوى المملكة.
وأشار الدكتور العازمي إلى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً لتحديد كفاءة المرافق الصحية وخدماتها، واحتواء تكلفة الخدمات الصحية في القطاع الصحي. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبو بكر، أن البرنامج يدعم تدريب وتوظيف 500 باحث عن عمل في مهنة فني ترميز طبي من خلال مسارين؛ الأول يدعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ (400) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزيا، كيمياء، أحياء)، والمسار الثاني، يدعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ (100) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات الأشعة والتمريض والأطباء غير الممارسين.