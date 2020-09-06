نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متحدثة “التعليم” تفسر مشكلات منصة “مدرستي”.. وهذه البدائل يجب توافرها في كل منزل
06/09/2020   8:54 م

متحدثة “التعليم” تفسر مشكلات منصة “مدرستي”.. وهذه البدائل يجب توافرها في كل منزل

+ = -
807

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أن منصة “مدرستي” واجهت تحديات مختلفة على مدار اليوم، مشددة على أهمية شبكة قنوات “عين” التعليمية في منزل الطلاب.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، إن من مبدأ الشفافية يجب التوضيح أن الوزارة تواجه تحديات في منصة “مدرستي”، كونها منصة إلكترونية حديثة، معتبرة ذلك فرصة للتحسين المستمر، خاصة في ظل توفير البدائل الأخرى.

وأشارت إلى أهمية وجود قنوات “عين” في كل منزل، خاصة وأنها تمثل البديل الأفضل حال وجود مشكلة في الدخول على “مدرستي”، كما أكدت أن أي مشكلة تظهر على المنصة الحديثة تمثل فرصة لمعالجتها، موضحة أن وزارة التعليم ترصد كافة التحديات وتتطلع للوصول إلى تحقيق الاستفادة الكاملة. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت إلغاء رصد الحضور والغياب اليوم، بعد المشكلات الفنية التي مرت بها المنصة خلال الساعات القليلة الماضية.

متحدثة “التعليم” تفسر مشكلات منصة “مدرستي”.. وهذه البدائل يجب توافرها في كل منزل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110453.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.