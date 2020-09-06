متحدثة “التعليم” تفسر مشكلات منصة “مدرستي”.. وهذه البدائل يجب توافرها في كل منزل

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، أن منصة “مدرستي” واجهت تحديات مختلفة على مدار اليوم، مشددة على أهمية شبكة قنوات “عين” التعليمية في منزل الطلاب.
وقالت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، إن من مبدأ الشفافية يجب التوضيح أن الوزارة تواجه تحديات في منصة “مدرستي”، كونها منصة إلكترونية حديثة، معتبرة ذلك فرصة للتحسين المستمر، خاصة في ظل توفير البدائل الأخرى.
وأشارت إلى أهمية وجود قنوات “عين” في كل منزل، خاصة وأنها تمثل البديل الأفضل حال وجود مشكلة في الدخول على “مدرستي”، كما أكدت أن أي مشكلة تظهر على المنصة الحديثة تمثل فرصة لمعالجتها، موضحة أن وزارة التعليم ترصد كافة التحديات وتتطلع للوصول إلى تحقيق الاستفادة الكاملة. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت إلغاء رصد الحضور والغياب اليوم، بعد المشكلات الفنية التي مرت بها المنصة خلال الساعات القليلة الماضية.
#عاجل_السعودية
متحدث التعليم العام بـ #وزارة_التعليم: اليوم واجهت المنصة تحديات، ومن مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية كونها منصة جديدة، وهي فرصة للتحسين المستمر مع توفير البدائل الأخرى.#نعود_بحذر pic.twitter.com/2EjLSXeyc8
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 6, 2020