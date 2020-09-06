كشف استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، ملامح استعداد الأسر السعودية لعملية التعليم عن بُعد، سواء من خلال عدد الأجهزة أو الطرق المستخدمة في الدراسة.

وأوضح أن 54% من أولياء الأمور يرون أن لديهم العدد المناسب من الحواسيب وفق عدد أبنائهم أثناء دراستهم عن بُعد، فيما قال 14% فقط إنهم يمتلكون العدد المناسب من الأجهزة إلى حد ما، ورأى 32% أنها غير مناسبة لعدد الأبناء.

وأبان استطلاع الرأي أن هناك تنوعاً في الأجهزة التقنية المتوفرة لدى الأسر، حيث يعد اللاب توب الأكثر استخدامًا بنسبة 55%، وأجهزة الهواتف الذكية 23%، وأجهزة الآيباد أو التابلت بنسبة 13%، فيما يعتمد 5% فقط على التليفزيون.

وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في الاستطلاع من أولياء الأمور 1225 مواطنًا، بواقع 62% من الذكور و38% من الإناث.

يُذكر أن وزارة التعليم قد أكدت إمكانية الاعتماد على شبكة قنوات “عين” كبدائل حال مواجهة أي تحديات في عملية استخدام منصة “مدرستي” المعتمدة للدراسة عن بُعد.

التعليم عن بعد

وفق “أخبار 24”.