كشف استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، ملامح استعداد الأسر السعودية لعملية التعليم عن بُعد، سواء من خلال عدد الأجهزة أو الطرق المستخدمة في الدراسة.
وأوضح أن 54% من أولياء الأمور يرون أن لديهم العدد المناسب من الحواسيب وفق عدد أبنائهم أثناء دراستهم عن بُعد، فيما قال 14% فقط إنهم يمتلكون العدد المناسب من الأجهزة إلى حد ما، ورأى 32% أنها غير مناسبة لعدد الأبناء.
وأبان استطلاع الرأي أن هناك تنوعاً في الأجهزة التقنية المتوفرة لدى الأسر، حيث يعد اللاب توب الأكثر استخدامًا بنسبة 55%، وأجهزة الهواتف الذكية 23%، وأجهزة الآيباد أو التابلت بنسبة 13%، فيما يعتمد 5% فقط على التليفزيون.
وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في الاستطلاع من أولياء الأمور 1225 مواطنًا، بواقع 62% من الذكور و38% من الإناث.
يُذكر أن وزارة التعليم قد أكدت إمكانية الاعتماد على شبكة قنوات “عين” كبدائل حال مواجهة أي تحديات في عملية استخدام منصة “مدرستي” المعتمدة للدراسة عن بُعد.
وفق “أخبار 24”.