الجمارك توقع 8 اتفاقيات لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مناطق الشحن بمطارات المملكة

وقّعت الجمارك السعودية اتفاقيات لتسليم المهام التشغيلية الخاصة بمناطق الشحن لعدد من المطارات الدولية والإقليمية بالمملكة إلى شركتي “سال وساتس”.
وأكدت أن الاتفاقيات تهدف لتطوير العمل في مباني الشحن والمناطق الجمركية في المطارات الإقليمية والدولية بالمملكة، بما يسهم في تركيز أداء الجمارك على النواحي الرقابية والأمنية.
وتحقق الاتفاقيات عدداً من الأهداف، وعلى رأسها تحقيق رؤية المملكة 2030 في أن تصبح منصة لوجستية عالمية، وتقليص المدة الزمنية للشحنات داخل مناطق المعاينة في مستودعات الشحن، بالإضافة إلى ربط أنظمة التشغيل للجمارك والخطوط السعودية للشحن مع منصة فسح لتسهيل تقديم وإنهاء إجراءات الكشف والمعاينة، وزيادة تدفق الشحنات للمنافذ الجوية وزيادة حجم الواردات.
وتشمل الاتفاقيات مباني الشحن في عدد من المطارات.
- 1 – مطار الملك فهد الدولي
- 2 – مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز
- 3 – مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
- 4 – مطار الملك عبدالعزيز الدولي
- 5 – مطار الطائف
- 6 – مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز
- 7 – مطار الملك خالد
- 8 – مطار أبها
وفق “أخبار 24”.