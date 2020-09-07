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أخبار محلية > “الجوازات”: 21 خدمة يمكن تفويض الآخرين عبر “أبشر” لتنفيذها
07/09/2020   7:01 ص

“الجوازات”: 21 خدمة يمكن تفويض الآخرين عبر “أبشر” لتنفيذها

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، الخدمات المتاحة في التفويض الإلكتروني، والتي يمكن من خلالها تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات.  

وبّينت “الجوازات” وفق “أخبار 24” ، أنه يمكن للشخص من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية تفويض شخص آخر؛ لمراجعة إدارات الجوازات، وتنفيذ معاملاته نيابةً عنه.  

وأشارت إلى أن الخدمات المتاحة هي: 

1- إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين. 

2- الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز. 

3- إصدار إقامة “هوية مقيم”. 

4- تجديد إقامة “هوية مقيم”. 

5- استلام الإقامة “هوية مقيم” بعد الطباعة. 

6- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.  

7- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي. 

8- الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم. 

9- الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم. 

10- الإبلاغ عن تغيب العمالة. 

11- إضافة تابع. 

12- فصل تابع. 

13- تحويل تابع إلى رب أسرة. 

14- تغيير مهنة. 

15- نقل خدمات. 

16- نقل معلومات. 

17- تمديد تأشيرة الزيارة. 

18- إصدار الجواز. 

19- تجديد الجواز. 

20- استلام الجواز. 

 

21- تسجيل خرج ولم يعد.  

 

“الجوازات”: 21 خدمة يمكن تفويض الآخرين عبر “أبشر” لتنفيذها

أخبار محلية
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