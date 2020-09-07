“الجوازات”: 21 خدمة يمكن تفويض الآخرين عبر “أبشر” لتنفيذها

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الخدمات المتاحة في التفويض الإلكتروني، والتي يمكن من خلالها تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات.
وبّينت “الجوازات” وفق “أخبار 24” ، أنه يمكن للشخص من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية تفويض شخص آخر؛ لمراجعة إدارات الجوازات، وتنفيذ معاملاته نيابةً عنه.
وأشارت إلى أن الخدمات المتاحة هي:
1- إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.
2- الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز.
3- إصدار إقامة “هوية مقيم”.
4- تجديد إقامة “هوية مقيم”.
5- استلام الإقامة “هوية مقيم” بعد الطباعة.
6- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.
7- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.
8- الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.
9- الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.
10- الإبلاغ عن تغيب العمالة.
11- إضافة تابع.
12- فصل تابع.
13- تحويل تابع إلى رب أسرة.
14- تغيير مهنة.
15- نقل خدمات.
16- نقل معلومات.
17- تمديد تأشيرة الزيارة.
18- إصدار الجواز.
19- تجديد الجواز.
20- استلام الجواز.
21- تسجيل خرج ولم يعد.