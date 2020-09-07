بالفيديو.. شاب من ذوي الإعاقة بجازان يناشد تهيئة الطريق المؤدي لمنزله

ناشد شاب من ذوي الإعاقة الجهات المختصة بضرورة التدخل وسفلتة طريق العودة لمنزل أسرته الذي يقع في مرتفعات جبال الحشر بمحافظة الداير شرق منطقة جازان؛ من أجل إنهاء معاناته مع التنقل.
وقال الشاب أحمد الحريصي الذي يعاني من شلل نصفي وفقاً لـ”سبق”، إن الطريق المسمى بالسافرة لم يُسفلت منذ أكثر من 40 عاماً، وصيانته موسمية، كما أنه رملي ومليء بالمنحدرات، مبيناً أن الطريق فرعي ويصل طوله قرابة 3 كم.
وأظهر مقطع فيديو متداول معاناة الحريصي أثناء نقله حملاً من قبل مجموعة من الشباب حتى يصل لمنزله؛ بسبب سوء الطريق الذي يسلكه.