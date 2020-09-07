إعلامي يروي قصة إصابته وبعض أفراد عائلته بـ”كورونا”.. وكيف تلقى خبر وفاة والدته بالعناية

روى الإعلامي سعيد الزهراني، قصة إصابته وبعض أفراد عائلته بفيروس “كورونا” المُستجد، وكذلك وفاة والدته بنوبة قلبية بعد إصابتها بالمرض.
وأوضح أن القصة بدأت مع حضور زوجته مناسبة زواج لأقارب لها، حيث بدأت تشعر بعدها بأعراض الفيروس وبينها ارتفاع درجة الحرارة واستمرار الكحة، مشيراً إلى أنها راجعت مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الشرقية في الطائف.
ولفت إلى أنه جرى نقلها بشكل فوري إلى مجمع الملك فيصل؛ كونها تعاني نقصاً في الأوكسجين، قبل أن يتم أخذ عينات منهما للتأكد من إصابتهما بالفيروس من عدمه.
وبّين أن الفريق الطبي قدم لزوجته العلاج المناسب وتحسنت حالتها، قبل أن يطلب منهما العودة للمنزل مع البقاء في العزل لحين ظهور نتائج التحاليل.
وأشار وفقاً لـ”سبق”، إلى أنه بعد أيام ظهرت النتائج واتضح أنهما مصابان بالفيروس، ليتم نقلهما إلى فندق خمسة نجوم وتقديم الرعاية لهما، لكن مع شعورهما بضيق في التنفس جرى نقلهما إلى العناية المركزة بمجمع الملك فيصل في الطائف.
ونوه إلى أنه خلال تواجده بالمستشفى تلقى خبر وفاة والدته التي أصيبت بالفيروس أيضاً لكنها توفيت بعد نقلها للمستشفى بنوبة قلبية مفاجئة، وكان الأمر صادماً له، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه خرج بعد عدة أيام من العناية مع استكمال علاجه وعودته للمنزل.