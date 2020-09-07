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أخبار محلية > بالفيديو.. مُختص يوضح لأولياء الأمور كيفية حماية حسابات أبنائهم على “مدرستي” من الاختراق
07/09/2020   7:05 ص

بالفيديو.. مُختص يوضح لأولياء الأمور كيفية حماية حسابات أبنائهم على “مدرستي” من الاختراق

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نصح مُدقق أمن معلومات، بمجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتخذها أولياء الأمور لحماية حسابات أبنائهم على منصة “مدرستي” من الاختراق.  

وقال مُدقق أمن المعلومات عمر العمر، إن هناك أربعة خطوات للحماية من الاختراق على منصة “مدرستي”، تشمل الخطوة الأولى تغيير كافة المعلومات الخاصة بشبكة الإنترنت الداخلية “الواي فاي” عبر اختيار باسورد طويل واستخدام جهاز جدار ناري.  

ونوه خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن الخطوة الثانية هي التأكد من سلامة البرامج داخل جهاز “اللاب توب” وعدم التحميل من المتاجر غير المعروفة، مبيناً أن الخطوة الثالثة تتعلق بضرورة الدخول وتجريب ومعرفة آليات المنصة وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الخطوة الرابعة تتضمن عدم الدخول على أي مواقع أو روابط مشتبه بها، والتحقق من رابط المنصة بالمواقع الرسمية؛ بسبب محاولة القائمين بالاختراق استخدام منصات شبيهة لـ”مدرستي” لخداع الطلاب والموظفين.  

وحول طرق الاختراق، أوضح أن غالبية طرق الاختراق تكون من خلال الأشخاص المُستخدمين أنفسهم سواءً كانوا طلاب أو معلمين أو أولياء الأمور أو موظفين بالوزارة.  

وأشار إلى أنه لا يتم اختراق المنصة بشكل مباشر، لكن المُخترقين يستغلون قلة الوعي لدى الأشخاص المُستخدمين للمنصة، ويحاولون الحصول على معلومات حول حساباتهم بالمنصة من خلال استخدام “الهندسة الاجتماعية”. 

 

بالفيديو.. مُختص يوضح لأولياء الأمور كيفية حماية حسابات أبنائهم على “مدرستي” من الاختراق

أخبار محلية
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