مصادر: إصدار الشهادات الصحية غير مرتبط بعودة الطيران الدولي

أفادت مصادر بأن الشهادات الصحية التي تُصدرها وزارة الصحة للأشخاص المغادرين خارج المملكة تخص من لديهم أسباباً طارئة أو استثنائية، مبينةً أن ذلك ليس له علاقة بفتح الطيران الدولي من عدمه.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الدول التي يتوجه إليها المغادرون ستطلب منهم شهادات مختمة من وزارة الصحة تُثبت خلوهم من الإصابة بفيروس “كورونا”، إضافة إلى مشهد السفر قبل المغادرة بـ 72 ساعة.
وأشارت إلى أن طلب مشهد السفر يكون عبر أرقام “واتساب” التي خصصتها وزارة الصحة لفروعها، مبينةً أن إعلان موعد فتح الطيران الدولي سيتم من خلال هيئة الطيران المدني وعبر قنواتها الرسمية.