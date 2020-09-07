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أخبار محلية > بعدما خططوا لاغتياله.. هكذا نجا إمام الحرم المكي في اللحظات الأخيرة من استهداف خلية الحرازات
07/09/2020   7:06 ص

بعدما خططوا لاغتياله.. هكذا نجا إمام الحرم المكي في اللحظات الأخيرة من استهداف خلية الحرازات

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أنقذت العناية الإلهية حياة أحد أئمة الحرم المكي من الاغتيال على يد المتهم الثالث الذي كُلف بتنفيذ العملية، من قائد خلية الحرازات الإرهـابية المنضمة لتنظيم داعـش ومتهمة بتمويل الإرهـاب بجدة.  

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”العربية”، إلى أن تأخر الإمام عن موعد خروجه المعتاد من المسجد أفشل مخطط استهدافه، ليهرب منفذ العملية من الموقع ويعود إلى مكان التنظيم.  

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية أمس (الأحد)، بالقصاص من 3 إرهـابيين، وسجن 6 آخرين من 5 أعوام إلى 25 عاماً في قضية “استراحة الحرازات”.  

يُشار إلى أن خلية الحرازات في جدة، ارتبطت بالعمل الإرهـابي الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف بتاريخ 29/9/1437 هـ، كما ثبت تورطهم في العمل الإرهـابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمحافظة جدة بتاريخ 28/9/1437 هـ.  

بعدما خططوا لاغتياله.. هكذا نجا إمام الحرم المكي في اللحظات الأخيرة من استهداف خلية الحرازات

أخبار محلية
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