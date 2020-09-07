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أخبار المناطق > وكيل أمانة الشرقية: إنشاء شواطئ نسائية مطروح حالياً .. وضوابط خاصة حال تنفيذه
07/09/2020   1:26 م

وكيل أمانة الشرقية: إنشاء شواطئ نسائية مطروح حالياً .. وضوابط خاصة حال تنفيذه

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أوضح وكيل أمين أمانة المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع عصام الملا، أن فكرة إنشاء شواطئ نسائية أصبحت مطروحة حالياً في ظل إقامة بعض الفعاليات التي تستهدف المرأة بشكل مباشر.

وقال الملا وفقاً لـ”اليوم”، إنه لا يوجد أي بند في الأنظمة يمنع وجود شواطئ نسائية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الفكرة موجودة ومن الممكن طرحها ومعالجتها بالطريقة التي تتوافق مع الضوابط الشرعية.

ولفت إلى أنه في حال فُعلت تلك الفكرة فسيكون هناك ضوابط خاصة وخطط بهذا الموضوع، موضحاً أن هناك لجنة مُتخصصة في أمانة الشرقية لدراسة كافة المُقترحات دون استثناء.

وكيل أمانة الشرقية: إنشاء شواطئ نسائية مطروح حالياً .. وضوابط خاصة حال تنفيذه

أخبار المناطق
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