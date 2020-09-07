المملكة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والـ25 عالمياً في الإنتاج البحثي حول “كورونا”

احتلت المملكة المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والـ25 عالمياً، في الإنتاج البحثي العلمي حول جائحة فيروس “كورنا” المستجد.
وكشف تقرير حديث صادر عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، عن إعداد المملكة أكثر من 260 ورقة علمية متعلقة بجائحة “كورونا” شارك فيها باحثون من الجامعات والمراكز البحثية الوطنية.
ورصد التقريــر أبرز الأنشــطة علــى مســتوى مراحــل البحــث والتطويــر والابتــكار خلال 4 أشــهر منــذ بدايــة مارس وحتى يوليو 2020، مبيناً أن العلماء والباحثين في الجامعــات ومؤسســات البحــوث الوطنيـة أسهموا في نشـر أكثـر مـن 260 ورقـة بحثيـة في مجالات علميـة معتبــرة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن البحوث غطــت معظــم المجالات العلميــة الخاصــة بسلســلة التدابيــر لمواجهــة الجوائــح، وركزت على المجالات ذات التعقيـد التقنـي المنخفـض “التنبـؤ والمراقبـة والكشــف”، إلى جانب عدد قليل من الأوراق كانت في مجالات التعقيـد التقنـي العـالي “العلاجـات واللقاحـات”.
وأوضحت “كاكست” أنه يمكن الدخول على الرابط للاطلاع على تفاصيل التقرير، وأبرز أنشطة البحث العلمي المنشورة والجامعات والمراكز البحثية التي أعدتها