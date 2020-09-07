“اعتدال” يطلق مبادرة للتعاون البحثي مع دارسي الماجستير والدكتوراه في مجال مكافحة التطرّف

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف “اعتدال” مبادرة جديدة للتعاون مع دارسي الماجستير والدكتوراه من المواطنين والمقيمين بالمملكة، في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
وأوضح المركز أن المبادرة تستهدف الدارسين بداخل المملكة في المرحلة الأولى، على أن تشمل الطلاب في مختلف دول العالم خلال المراحل المقبلة.
وأبان أن المبادرة تتيح للطلاب الراغبين في إكمال دراساتهم العليا، إمكانية التعاون البحثي مع المركز، بما يتوافق مع أهداف المركز واستراتيجياته، حيث سيتم تقديم البيانات التي تخدم الطالب في تحقيق متطلباته البحثية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه يمكن للراغبين تقديم طلباتهم من خلال زيارة موقعه الإلكتروني: https://etidal.org/research-collaboration-ar، بعد استيفاء الشروط التي تتمثل في إحضار موافقة من الجامعة على التعاون مع المركز، وأن يكون موضوع البحث له علاقة مباشرة بمكافحة الفكر المتطرف أو التسامح والاعتدال، وأن توافق اللجنة العلمية بالمركز على الموضوع.
يدشن #اعتدال خدمة جديدة للتعاون البحثي مع طلاب الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراه) في مجال مكافحة التطرّفhttps://t.co/ghje3uoSif pic.twitter.com/XcLEtOmxID
— اعتدال | ETIDAL (@Etidal) September 6, 2020