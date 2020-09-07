نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “حقوق الإنسان”: رصدنا 164 حالة انتهاك خلال عام.. وحضرنا 70 محاكمة في قضايا أمنية ‏
07/09/2020   1:40 م

“حقوق الإنسان”: رصدنا 164 حالة انتهاك خلال عام.. وحضرنا 70 محاكمة في قضايا أمنية ‏

+ = -
573

أكدت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان، نورة الحقباني، أن ‏الهيئة رصدت 164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف ‏مناطق المملكة خلال العام المالي 1440- 1441هـ.

وقالت الحقباني إن الانتهاكات التي تم رصدها كانت في مجالات ‏العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية ‏الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، ‏والهوية والجنسية، إضافة إلى حالات أخرى متنوعة‎.

وأوضحت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ‏تلك الحالات، وفقاً لاختصاصات الهيئة التي تضمنت التأكد من تنفيذ ‏الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف ‏عن التجاوزات.‏ وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الهيئة حضرت 70 جلسة محاكمة لـ 85 متهماً في ‏قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و6 غير سعوديين، وتابعت ‏إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم ‏التي تنص عليها الأنظمة.

“حقوق الإنسان”: رصدنا 164 حالة انتهاك خلال عام.. وحضرنا 70 محاكمة في قضايا أمنية ‏

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110553.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.