“حقوق الإنسان”: رصدنا 164 حالة انتهاك خلال عام.. وحضرنا 70 محاكمة في قضايا أمنية ‏

أكدت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان، نورة الحقباني، أن الهيئة رصدت 164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة خلال العام المالي 1440- 1441هـ.
وقالت الحقباني إن الانتهاكات التي تم رصدها كانت في مجالات العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، والهوية والجنسية، إضافة إلى حالات أخرى متنوعة.
وأوضحت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة تجاه تلك الحالات، وفقاً لاختصاصات الهيئة التي تضمنت التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الهيئة حضرت 70 جلسة محاكمة لـ 85 متهماً في قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و6 غير سعوديين، وتابعت إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم التي تنص عليها الأنظمة.