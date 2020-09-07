“الحربي”: الشباب ليس منافساً للهلال.. والاعتراض على الممر الشرفي من الإعلام النصراوي

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد الحربي، أنه لا يوجد أي أزمة تعوق إقامة ممر شرفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مباراته المقبلة أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “الحربي”، في تصريحات لبرنامج “الملعب الأخضر”، على قناة “22” الفضائية: “لو كان الشباب منافسا تقليديا للهلال أقبل أن يكون فيه اعتراض لإقامة ممر شرفي للاعبي الهلال”.
وتابع “الحربي”: “الشباب ليس منافسا تقليديا للهلال، والعلاقة طيبة بين الناديين، وإن الاعتراض على إقامة الممر الشرفي من الإعلام النصراوي”. وفق “أخبار 24”.
وأضح: “الإعلام النصراوي قوي وهو الذي يضغط بشكل أو بآخر حتى لا يتم إقامة الممر الشرفي للهلال”، مضيفًا: “أما بالنسبة لمبادرة الشباب، فهذا يعني أنه يؤمن بالتنافس الشريف، وأن الهلال يستحق لقب الدوري”.
وحسم الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة السادسة عشر في تاريخه، قبل جولتين من نهايته، بعد فوزه على الحزم (4-1) في الجولة الـ 28.
أحمد الحربي: نادي الشباب ليس منافس تقليدي للهلال والعلاقات طيبه بينهم والاعتراض على الممر الشرفي من الإعلام النصراوي .#الملعب_الاخضر pic.twitter.com/3gbYO2zxvJ
— قناة 22 الفضائية (@22arabtv) September 6, 2020