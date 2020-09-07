“الهلال” يستأنف تدريباته استعدادًا للشباب.. ونجمه في العيادة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة نظيره الشباب، بعد أن منح الجاهز الفني للاعبين راحة يوم أمس.
وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في مباراة الوحدة مرانا استرجاعيا، فيما تركز مران باقي اللاعبين على الجوانب الفنية واللياقية.
وفرض المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، تدريبات بدنية تلاها تدريبات الجري، والتسديد على المرمى، واختتم لوشيسكو، التدريبات بإجراء مناورة بين اللاعبين في منطقة وسط الملعب، طبق من خلالها بعض الجمل الفنية. وفق “أخبار 24”.
وخلال المران، تواجد لاعب وسط الفريق محمد كنو، في العيادة الطبية، حيث يعاني اللاعب من إصابة في مفصل القدم، قد تبعده عن مواجهة الشباب.
ويستضيف الهلال نظيره الشباب، الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة 30، والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2019-2020، حيث سيحتفل بلقب الدوري الـ16 في تاريخه عقب نهاية المباراة.