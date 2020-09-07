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اخبار رياضية > النصر يتفاوض لخطف “المولد” و”القرني” من “الاتحاد”
07/09/2020   1:43 م

النصر يتفاوض لخطف “المولد” و”القرني” من “الاتحاد”

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كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبيرة، بشأن تفاوض مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، وفواز القرني، لضمهما لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال برنامج “الديوانية”، إن مجلس إدارة النصر طلب إعارة فهد المولد، وفواز القرني من نادي الاتحاد، لدعم فريقه الأول في بطولة دوري أبطال آسيا، وأن المفاوضات جاءت بعد مباراة الفريقين في الجولة الماضية من الدوري”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الإعلامي الرياضي، علي المرشود، في تصريحاته لـ”الديوانية”، أن المشرف على كرة القدم بالنصر، عبد الرحمن الحلافي تحدث مع رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، بعد المباراة، ولم يتجه للاعبين مباشرة أو قابلهم بالممرات.

النصر يتفاوض لخطف “المولد” و”القرني” من “الاتحاد”

اخبار رياضية
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