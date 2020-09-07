تسبب تصرف متهور في طرد بطل التنس والمصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، حيث قرر الحكم العام إقصاءه من البطولة بعدما أصاب حكمة الخط بغير قصد.
وأثناء المباراة التي جمعت بين ديوكوفيتش والإسباني بابلو بوستا، عبر الصربي عن غضبه لخسارة أحد الأشواط ليضرب الكرة وتصطدم بمراقبة الخط، وهرع اللاعب نحوها ليطمئن عليها واعتذر لها، لكن ذلك لم يشفع له.
ودخل اللاعب الصربي في نقاش طويل مع حكم البطولة وأكد له أنه لم يقصد ضرب الكرة في مراقبة الخط، لكن تقرر استبعاده في النهاية بسبب تهوره، وقام اللاعب بمصافحة منافسه وغادر الملعب.
من جانبه، عبر ديوكوفيتش على الواقعة بتأكيده على أنه لم يقصد إيذاء المراقبة، معبراً عن حزنه على ما حدث وأيضاً على خروجه، مشيراً إلى أنه يحتاج العودة والعمل على خيبة الأمل والتطور كلاعب وإنسان.
وقدم اعتذاره لمنظمي البطولة ولكل شخص تأثر بسلوكه، مبيناً أنه ممتن لعائلته وفريقه والداعمين له، كما أنه ممتن للجماهير الذي دائماً ما كانوا معه.
وفق “أخبار 24”.