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اخبار رياضية > فلادان يطالب بـ”دي سوزا” ويستعجل إلحاق عبسي بالفريق
07/09/2020   1:44 م

فلادان يطالب بـ”دي سوزا” ويستعجل إلحاق عبسي بالفريق

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ذكرت مصادر أن مدرب فريق الأهلي، فلادان ميلويفيتش، أوصى إدارة النادي باستعادة لاعب المحور البرازيلي جوزيف دي سوزا.

وقالت المصادر إن فلادان أكد بشدة خلال اجتماعه أمس الأول السبت بإدارة النادي، على استعادة دي سوزا، لحاجة الفريق لخدماته، مبينة وفقاً لصحيفة “الرياضية” أن فلادان طالب باستعجال إلحاق طلال عبسي، المدافع القادم من التعاون، بالفريق، للاستفادة منه في منافسات أبطال آسيا.

وأضافت أن ميلويفيتش قدّم عدّة توصيات لإدارة النادي، من بين التوصيات الاستعانة بجناح أجنبي لتعويض رحيل المهاجم دجانيني تفاريس، وجناح آخر حال تعذر استعادة الجزائري يوسف بلايلي.

وكانت مصادر أوضحت أمس أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، وعد فلادان، بتلبية كل مطالبه التي عرضها في الاجتماع، وبذلك يكون المدرب مستمراً مع الفريق.

فلادان يطالب بـ”دي سوزا” ويستعجل إلحاق عبسي بالفريق

اخبار رياضية
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