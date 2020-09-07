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اخبار رياضية > مصادر: النصر يضع شرطاً للموافقة على إعارة “أحمد موسى” للأهلي
07/09/2020   1:51 م

مصادر: النصر يضع شرطاً للموافقة على إعارة “أحمد موسى” للأهلي

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قالت مصادر إن إدارة نادي النصر وضعت شرطاً لإدارة نادي الأهلي، للموافقة على انضمام النيجيري أحمد موسى إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن إدارة النصر طلبت من الأهلي ضم الثنائي عبدالرحمن غريب وطلال عبسي مقابل الموافقة على انضمام أحمد موسى، بعد أن رفضت إدارة الأهلي طلبها في البداية بالاستفادة من خدمات محمد العويس أو محمد الربيعي بسبب إصابة ياسر المسيليم.

وأشارت إلى أن الإدارة النصراوية لا زالت بانتظار رد الأهلي على شرطها، ومن المرجح أن يتم الرد النهائي خلال الساعات القليلة القادمة لرغبة الفريقين بالاستفادة من العناصر الجديدة آسيوياً، حيث إن اليوم (الإثنين) هو الأخير في رفع قوائم الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا.

مصادر: النصر يضع شرطاً للموافقة على إعارة “أحمد موسى” للأهلي

اخبار رياضية
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