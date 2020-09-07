“العيسى” يعلق على إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي ﷺ

أكد أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، أن إعادة الصحيفة الفرنسية “شارلي إيبدو” نشر الرسوم المسيئة للرسول ﷺ، يعد تصرفًا مشينًا ضد مليار و800 مليون مسلم.
وتابع، خلال لقاء على شاشة “mbc1″، بأننا على يقين من أن الشعب الفرنسي ضد ثقافة الكراهية، وازدراء الآخرين ورموز التاريخ الديني والإنساني، أيًا كانت القناعة تجاه هذه الرموز.
وأوضح أن تصرف البعض لا يعمم على الآخرين، وأي تصرف استفزازي يجب أن تفوت الفرصة عليه، لأنه يراهن على شيء واحد وهو وقوفنا عنده لنعطيه الاعتبار والأهمية.
وأشار العيسى إلى أن العنف والإرهاب في ديننا جريمة ونحن ضده أيا كانت أسبابه ويجب أن يعلم كل كاره أن المسلمين أكبر من أن يستفزهم هذا الأسلوب المشين والمرفوض. وفق “أخبار 24”
وأضاف، أن المسلمين في كل مكان على وعي كبير ولا تزيدهم هذه الأمور إلا احترامًا لقيمهم الدينية والوطنية واحترام النظام، مؤكدا أن النبي ﷺ أكبر والدين أعظم من الإساءة إليه برسوم ساخرة.
واختتم: “أي ردة فعل سلبية تجاه هذه الأفعال ستخدم المستفز بل وهو في الأصل يراهن على السجال الكلامي في ذلك”، مبينا أن أساليب الافتراء والكذب وتضليل الرأي العام يجب أن تقابل بالأسلوب الهادئ والحكيم.
معالي الشيخ د. #محمد_العيسى معلقاً على إعادة نشر الرسوم المسيئة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم:
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— رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) September 5, 2020