“الإسكان” تكشف عن زيادة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي

أكدت وزارة الإسكان أن قطاعي الأنشطة العقارية والتشييد والبناء أسهما بصورة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكشف مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع للوزارة في نشرة الإسكان الدورية للربع الثاني، عن رصد تطورات إيجابية، حيث زادت مساهمة قطاع “الأنشطة العقارية” بنسبة 10.6%، وقطاع “التشييد والبناء” بنسبة 8.2% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأبان أن حلول وخيارات الوزارة أسهمت في إيجاد حلول لزيادة نسبة تملك الأسر للمساكن، إذ ارتفع معدل نمو القروض العقارية الجديدة للأفراد بنسبة 76% خلال شهر واحد، حيث بلغت 13.8 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ7.8 مليار ريال في شهر مايو الذي سبقه.
وأوضح أن نسبة ارتفاع معدل نمو القروض العقارية بلغت حوالي 218% في يونيو، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2019، لافتاً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الثاني بلغ نحو 67 ألف وحدة؛ على الرغم من تأثير أزمة “كورونا”، حيث جاءت الرياض كأكثر المناطق التي شهدت انتهاء للبناء بـ 14.5 ألف وحدة سكنية. وفق “أخبار 24”.
وأشار المركز إلى رصد ارتفاع طفيف بنسبة 1.1% في متوسط أسعار السكن وتوابعه في شهر يوليو الماضي مقارنة بسابقه، ومع هذا الارتفاع تبقى مجموعة السكن وتوابعه من المجموعات الأقل ارتفاعاً بين باقي المجموعات.