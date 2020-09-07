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أخبار المناطق > “قدتُ بسرعة لأصل مبكراً فلم أصل إلا بعد شهرين”.. شاب يروي معاناته بعد حادِث أدى لبتر رجليه
07/09/2020   6:27 م

“قدتُ بسرعة لأصل مبكراً فلم أصل إلا بعد شهرين”.. شاب يروي معاناته بعد حادِث أدى لبتر رجليه

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نشر شاب مقطع فيديو روى خلاله تفاصيل حادِث مروري تعرض له، أدى لبتر قدميه الاثنتين، مبيناً أنه أعد هذا المقطع ليكون عبرة لأقرانه.

وقال الشاب ويدعى ماجد العتيبي إنه عندما وقع له الحادث كان يقود سيارته عائداً إلى منزله ويسير بسرعة 180 كلم في الساعة لأجل أن يصل في وقت مبكر، غير أنه لم يصل إلى المنزل إلا بعد شهرين ونصف.

واستعرض في الفيديو جانباً من معاناته بعد تعرضه للإعاقة، حيث بات يستخدم أطراف صناعية، مبيناً أنها تسبب له آلاما وجروحا، كما أنها تحتاج لصيانة دورية وشحن مستمر، مضيفاً: “معطيكم ربي أرجلاً طبيعية فحافظوا عليها”.

وفق “أخبار 24”.

“قدتُ بسرعة لأصل مبكراً فلم أصل إلا بعد شهرين”.. شاب يروي معاناته بعد حادِث أدى لبتر رجليه

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