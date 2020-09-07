“الموارد البشرية”: عدم التحاق ذوي الإعاقة بالمراكز النهارية هذا العام لن يؤثر على قبولهم في العام المقبل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الإثنين) توضيحاً لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية لهذا العام.
أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ناصر الهزاني، موقف الأشخاص من ذوي الإعاقة من القبول في العام المقبل في حال عدم التحاقهم بمراكز الرعاية النهارية لهذا العام بسبب جائحة كورونا.
وأكد الهزاني لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يرغبون في إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية لهذا العام؛ أن ذلك لن يؤثر على قبولهم في العام المقبل. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي استئناف العمل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية لذوي الإعاقة، مع تطبيق عدد من البروتوكولات الوقائية، ومن بينها أن يكون الحضور بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية من خلال تقسيم المُستفيدين إلى فئتين.
وفتحت الوزارة، باب التسجيل للمُستفيدين من الثلاثاء الماضي على أن يستمر ذلك حتى بعد غد الأربعاء 21 محرم.