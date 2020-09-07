النيابة العامة: أحكام نهائية بالسجن 124 سنة لثمانية مدانين في قضية مقــتل جمال خاشقجي

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض عددا من الأحكام النهائية في قضية مقـتل المواطن جمال خاشقجي.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (٢١٠) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّن المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي الـقتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن ٢٠عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً وواجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقاً للمادتين (٢٢، ٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.