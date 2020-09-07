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أخبار محلية > “وجبتي رشاقتي”.. مبادرة من “الغذاء والدواء” لاستحداث قوائم طعام أكثر صحية
07/09/2020   6:32 م

“وجبتي رشاقتي”.. مبادرة من “الغذاء والدواء” لاستحداث قوائم طعام أكثر صحية

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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة “وجبتي رشاقتي”.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع المنشآت الغذائية على استحداث قوائم طعام أكثر صحية للأطفال والبالغين، وتوضيح الأسس التغذوية العلمية الواجب توفرها في الوجبات الغذائية الصحية، وذلك للارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

إضافة إلى توفير وجبات غذائية لتوزيع العناصر الغذائية الأساسية فيها (كربوهيدرات، بروتين، دهون) بالتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية للنظم الغذائية، وتقليل حجم الوجبات الغذائية، وتعزيز المنافسة بين القطاع الخاص لتقديم وجبات غذائية أكثر صحية، وتفعيل دور الرقابة المجتمعية، والحد من التسويق الخاطئ للوجبات. وفق “أخبار 24”.

وتستهدف المبادرة المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، ومنصات طلب الوجبات الغذائية إلكترونيًا، والمستهلك.

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“وجبتي رشاقتي”.. مبادرة من “الغذاء والدواء” لاستحداث قوائم طعام أكثر صحية

أخبار محلية
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