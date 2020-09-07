منها الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني.. لجنة التنمية السياحية بالدلم تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة عدة موضوعات

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة الدلم اجتماعها الدوري برئاسة سعادة محافظ الدلم ورئيس اللجنة الاستاذ فهد بن سلطان بن حميد، حيث ناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تدعم السياحة في المحافظة، وجاء من أبرز التوصيات:
١. الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني، وتنسيق الجهود والتشارك بين الجهات الحكومية.
٢. إصدار رزنامة بالفعاليات السنوية التي تقام في المحافظة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
٣. السعي مع الجهات ذات العلاقة لتطوير بعض المعالم السياحية، وتهيئتها لاستقبال السائحين.
٤. إنشاء تطبيق الكتروني يكون مرشدًا للسائحين لأسماء الأماكن السياحية ومواقعها، ونبذة مختصرة عنها، ويشتمل على الفنادق والشقق والمزارع والاستراحات والشاليهات والنزل الريفية والمطاعم وغيرها.
٥. إقامة ورشة عمل تستهدف المزارعين ورواد الأعمال للتعريف بصندوق التنمية السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com