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اخبار رياضية > سعد آل مغني: يجب محسابة هؤلاء بسبب أزمة الاتحاد والنصر
07/09/2020   10:26 م

سعد آل مغني: يجب محسابة هؤلاء بسبب أزمة الاتحاد والنصر

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علق عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، على بيان ناديه، الذي أصدره اليوم الإثنين، بشأن اتهام المشرف العام على الكرة عبد الرحمن الحلافي، بالتفاوض مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد فهد المولد، وفواز القرني.

وقال “آل مغني”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هذا البيان إلى نحتاجه، يجب محاسبة أي قناه أكدت هذا الخبر، أغلب الإعلامين في القنوات تكلموا والبعض ذكر بان لديه اثباتات.. هذا الأمر لا ينسكت عليه”. وفق “أخبار 24”.

وأصدر النصر، مساء اليوم، بيانا رسميا للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية حول دخول المشرف على الكرة عبد الرحمن الحلافي في مفاوضات مع لاعبين من فريق الاتحاد بشكل مباشر.

سعد آل مغني: يجب محسابة هؤلاء بسبب أزمة الاتحاد والنصر

اخبار رياضية
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