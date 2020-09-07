“الملحم” ينتقد طريقة استقبال “مادو” لـ”عسيري” في النصر

انتقد الإعلامي الرياضي، عادل الملحم، طريقة استقبال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالله مادو، لزميله الجديد عبد الفتاح عسيري، أثناء تواجدهما في مقر النادي لاستئناف التدريبات.
وقال “الملحم”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كابتن مادو من حقك أن ترحب بصديقك الجديد النجم عبدالفتاح وهو يدلف إلى معقل العالميين، ولكن سلامك عليه مخالف للبروتوكول الصحي”.
وظهر الثلاثي الجديد في فريق النصر، عبدالفتاح عسيري، وأسامة الخلف، وعبدالعزيز العلالي، في مقر النادي للمرة الأولى، استعداداً للدخول في التدريبات.
كابتن مادو من حقك ان ترحب بصديقك الجديد النجم عبدالفتاح وهو يدلف الى معقل العالميين. ولكن سلامك عليه مخالف للبروتوكول الصحي pic.twitter.com/lp00hhF6Yy
— عادل بن عبدالمحسن الملحم – (@adelalmulhim) September 7, 2020
وفق “أخبار 24”.