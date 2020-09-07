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اخبار رياضية > “الملحم” ينتقد طريقة استقبال “مادو” لـ”عسيري” في النصر
07/09/2020   10:27 م

“الملحم” ينتقد طريقة استقبال “مادو” لـ”عسيري” في النصر

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انتقد الإعلامي الرياضي، عادل الملحم، طريقة استقبال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالله مادو، لزميله الجديد عبد الفتاح عسيري، أثناء تواجدهما في مقر النادي لاستئناف التدريبات.

وقال “الملحم”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كابتن مادو من حقك أن ترحب بصديقك الجديد النجم عبدالفتاح وهو يدلف إلى معقل العالميين، ولكن سلامك عليه مخالف للبروتوكول الصحي”.

وظهر الثلاثي الجديد في فريق النصر، عبدالفتاح عسيري، وأسامة الخلف، وعبدالعزيز العلالي، في مقر النادي للمرة الأولى، استعداداً للدخول في التدريبات.

وفق “أخبار 24”.

“الملحم” ينتقد طريقة استقبال “مادو” لـ”عسيري” في النصر

اخبار رياضية
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