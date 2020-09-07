النصر يصدر بيانا شديد اللهجة للرد على التفاوض مع لاعبي الاتحاد

أصدر نادي النصر، مساء اليوم، بيانا رسميا للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية حول دخول المشرف على الكرة عبد الرحمن الحلافي في مفاوضات مع لاعبين من فريق الاتحاد بشكل مباشر.
ونفى النصر أن يكون الحلافي قد تفاوض بشكل مباشر مع لاعبي الاتحاد، واصفا ما قيل بأنه ادعاء يتطلب إثباتا.
وأوضح البيان، أن حقيقة ما حدث هو اتصال قبل شهر تقريبا بين رئيس نادي النصر صفوان السويكت ورئيس الاتحاد أنمار الحائلي وسؤاله عن إمكانية التفاوض بين إدارة الناديين بشأن انتقال أو إعارة لاعبين من الاتحاد إلى النصر.
وأشار إلى أنه بعد مباراة الاتحاد الأخيرة، تقابل عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم مع أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد وتكرر الحديث في ذات الموضوع. وفق “أخبار 24”.
واتم النصر بيانه:” النادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه، وأساء عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، والإدارة القانونية بالنادي رصدت ما صدر من بعض الإعلاميين من تأكيد لهذا الاتهام وبدأت بالإجراءات القانونية تجاه مخالفتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة “.